EN IMAGES - JO de Pékin : toujours la fête dans le fief jurassien de Quentin Fillon-Maillet encore médaillé

Quatre jours après son premier sacre olympique en biathlon, Quentin Fillon-Maillet s'est offert une nouvelle médaille ce samedi aux JO 2022 de Pékin : l'argent, en terminant 2e du Sprint masculin. Une course encore vécue avec joie et passion dans son village jurassien de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Troisième course en huit jours et troisième médaille pour Quentin Fillon-Maillet aux JO de Pékin 2022 ! Déjà vice champion olympique avec le relais mixte français de biathlon, puis fantastique médaillé d'or de l'Individuel (20 km) - le tout premier sacre de sa carrière aux JO - ce mardi, le Franc-Comtois est encore remonté sur le podium ce samedi en Chine : à la 2e marche du Sprint masculin (10 km), bouclé avec 25" de retard sur le vainqueur, son rival norvégien, Johannes Boe.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une course de nouveau suivie avec passion et fierté par les nombreux et joyeux supporters du biathlète jurassien dans son fief de Saint-Laurent-en-Grandvaux (1.800 habitants). Autour de ses parents, Hélène et Laurent, ou encore ses amis, ses proches et les membres de son club de ski, ils étaient environ 300 réunis au total devant l'écran géant installé dans le gymnase de la commune ! Au milieu, encore une fois, des micros, caméras et appareils photos des multiples médias présents, dont France Bleu Besançon toujours, évidemment.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rebelote, ce dimanche, pour la Poursuite masculine

Et tous ces fidèles fans francs-comtois - voire encore davantage - de QFM, l'enfant chéri et béni du pays, se rassembleront au même endroit ce dimanche (11h45) pour vibrer devant la Poursuite masculine de cette olympiade chinoise.

Le gymnase de Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura) décoré à la gloire du biathlète Quentin Fillon-Maillet, l'enfant chéri et béni du pays, le 12 février 2022 © Radio France - Rachel Saadoddine

Avec l'espoir, plus que légitime, de voir Quentin Fillon-Maillet continuer sa razzia de médailles olympiques.

Environ 300 supporters du biathlète jurassien Quentin Fillon-Maillet, réunis devant l'écran géant du gymnase de son fief de Saint-Laurent-en-Grandvaux le 12 février 2022 lors du Sprint des JO de Pékin © Radio France - Rachel Saadoddine

Et confirmer, toujours un peu plus, qu'il est bien devenu LE patron du biathlon mondial cet hiver, lui qui dominait déjà le classement général de la saison de coupe du monde avant ces JO de Pékin !