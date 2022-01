EN IMAGES : La Foulée Blanche refait carton plein à Autrans !

Après une absence en 2020 et une édition adaptée en 2021, la Foulée Blanche, 44e du nom, était de retour ce dimanche 30 janvier à Autrans, sous un beau soleil, et avec beaucoup de monde au rendez-vous.

Il y avait 1700 inscrits au départ de la Foulée Blanche, pour courir 5, 10, 20, ou 42 kilomètres pour les plus courageux.

Et beaucoup de monde également à l'entrée des pistes, pour boire un verre, manger un morceau, et évidemment encourager la famille et les amis

Beaucoup de monde présent à l'arrivée, coureurs comme supporters © Radio France - Léo Corcos

Et après l'effort, le réconfort : beaucoup de monde aussi, forcément, en zone de ravitaillement © Radio France - Léo Corcos

Ce sont des Haut-Savoyards qui ont fait le doublé sur les courses de 42km hommes et femmes : Gérard Agnellet et Enora Latuillière, licenciés au Haute-Savoie Nordic Team. "Ce doublé avec Gégé (Agnellet), c'est un beau cadeau pour notre entraîneur Christophe Perrillat", a réagi la fondeuse.

Le podium du 42km hommes © Radio France - Léo Corcos

Le podium féminin © Radio France - Léo Corcos

Les résultats complets peuvent se retrouver à cette adresse.