EN IMAGES - Le retour triomphal de Clément Noël, champion olympique de slalom, à Val d'Isère

Descente aux flambeaux sur la Face de Bellevarde, sous les feux d'artifice et entouré des moniteurs de la station de Val d'Isère, l'entrée est soignée pour Clément Noël mardi soir, pour son retour dans sa station d'accueil, à Val d'Isère ! Le champion olympique de Pékin est, ce soir-là, un véritable monument de la rue Narlay. C'est à ski, médaille d'or autour du cou, que Clément Noël se présente devant la foule de touristes et de passionnés.

"C'est magique d'être proche de lui comme ça, il est vraiment très très fort" se réjouit un habitué de la station, "c'est la classe, il est super stylé" enchaine un autre, admiratif. "Résister à la pression comme ça et faire la manche de sa vie ! C'est quand même un truc de dingue !" admire cet autre fan, chasseur d'autographes. Clément Noël se prête au jeu de bonne grâce, entouré d'enfants et de drapeaux français, il signe des autographes à tour de bras, assailli par ses fans.

"Ça me rend fier, parce qu'on a été aussi un jeune, pareil, dans un club qui regardait le ski à la télé" - Clément Noël

Les enfants ont des étoiles dans les yeux, comme Oscar. "J'adore. Ça fait quatre ans que je le suis sur que ces courses, alors c'est super héros, je trouve que c'est un vrai champion !" exulte le garçon. Et Clément Noël savoure et se revoit aussi dans tous ces jeunes du Club des sports. "Ça me rend fier " reconnait le champion olympique, "parce qu'on a été aussi un jeune dans un club qui regardait le ski à la télé. Donc c'est cool de pouvoir les voir et partager avec eux" sourit-il.

"Je suis venu à Val d'Isère pour lui dire bravo !" - Jean-Claude Killy

"Je suis très fier, ce qu'il a fait, c'est pas facile à faire. En slalom, c'est beaucoup plus une loterie, qu'au géant par exemple", Jean-Claude Killy Copier

Cette nouvelle notoriété n'a pas échappé à la légende du ski alpin et de Val d'Isère, Jean-Claude Killy. Il était aux côtés de Clément Noël, mardi soir sur le podium. "On a un nouvel ambassadeur formidable me semble-t-il" déclare Jean-Claude Killy, seul Français à avoir gagné trois médailles d'or en ski alpin, sur une seule édition des Jeux olympiques d'hiver*. C'était en 1968, à Grenoble, en slalom géant, descente et slalom. "Je crois qu'on a de la chance parce que le ski, en tant que sport aujourd'hui, est plutôt difficile à vendre. Donc d'avoir Clément en première ligne, c'est magnifique !" s'exclame-t-il. Cinquante quatre ans après, la passation de pouvoir semble assurée dans la station savoyarde.

*NB : En 2018, Martin Fourcade a lui aussi obtenu trois titres olympiques en pendant la même édition, c'était en biathlon.

REPORTAGE EN IMAGES

