EN IMAGES - Le skieur Julien Lizeroux descend entre des piquets en feu

Les images donnent des frissons. En avril dernier, le retraité Julien Lizeroux a réalisé une descente unique à La Plagne. Sur des images diffusées ce jeudi, on voit slalomer le vice-champion du monde de la discipline, de nuit, entre cent piquets enflammés, qui s'éteignent après son passage. Un défi aussi technique qu'artistique. "S’élancer dans la nuit noire avec pour seule lumière, celle des torches, est une expérience on ne peut plus délicate. Je devais à la fois gérer l’inconnu, l’appréhension de ne rien voir entre les piquets et le risque du feu", raconte le natif de Moutiers.

Le natif de Moutiers a avalé cent piquets lors de cette descente enflammée. - Alban Guerry-Suire

L'expérience a été réalisée, de nuit, en fin de saison dernière à La Plagne. - Alban Guerry-Suire

Le défi en vidéo