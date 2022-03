EN IMAGES - Les médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin reçus à l'Élysée

Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi les sportifs médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin à l'Élysée. Le chef de l'État s'est adressé aux 28 médaillés (14 aux JO et 12 aux Paralympiques avec leur guide) et leur famille. "Je suis heureux de vous recevoir pour célébrer notre belle délégation de retour des Jeux d’hiver. Cette récompense aujourd’hui n’est qu’une partie des efforts que vous avez fournis jusque-là. Pékin 2022 fut une aventure hors du commun, une épopée. (...) Félicitations à la famille olympique et paralympique unie, qui a tenu son rang à Pékin. Les Jeux ont été une aventure hors du commun, une épopée bleu blanc rouge : en hissant à 26 reprises nos couleurs sur les podiums, vous avez rendu fiers les Français."

Entouré de quelques membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex, les ministre et ministre déléguée aux Sports Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu ainsi que la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées Sophie Cluzel, le président de la République a ensuite remis aux sportifs les insignes de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite.

Revivez la cérémonie en intégralité

Quelques photos

