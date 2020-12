EN IMAGES - Ouverture des pistes de ski de fond au massif vosgien du Markstein

La neige est au rendez-vous ce weekend sur le massif vosgien du Markstein dans le Haut-Rhin. Les stations de ski sont à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus mais les pistes de ski de fond, ou ski nordique sont désormais ouvertes.

Les bénévoles du ski club de Ranspach avaient sorti la dameuse ce vendredi 4 décembre pour mettre la dernière main aux pistes qui seront ouvertes ce week-end. Il est tombé 40 centimètres de neige sur le massif vosgien du Markstein, dans le Haut-Rhin. Même si les remontées sont fermées, les skieurs de fonds peuvent désormais en profiter.

Les skieurs de fond se réjouissent

"Tout le monde est content de l'arrivée de la neige, et puis maintenant les gens peuvent venir skier, enfin ceux qui sont dans le périmètre de 20 kilomètres", explique André Grob le président du club de Ranspach qui gère ces itinéraires nordiques. Le ski club de Ranspach propose 25 kilomètres de pistes damées au Markstein.

André Gorb, le président du club de ski de Ranspach. © Radio France - Patrick Genthon

Dans les stations alpines voisines, c'est l'amertume

Juste à côté, les responsables de la station alpine du Markstein sont forcément amers de voir une belle couche de neige et de ne pouvoir ouvrir. Thomas Cron est le directeur de la station : "Pour nous c'est du manque à gagner qui ne se récupérera peut-être pas. Vu les conditions avec la distanciation, le plein air, la fermeture pour raisons sanitaires ne se tient pas."

L'une des pistes de ski de fond du Markstein. © Radio France - Patrick Genthon

Pour le ski nordique et les randonnées on rappelle que la pratique est ouverte aux personnes habitant dans un rayon de moins de 20 km et pour une sortie d’une durée maximale de 3 heures. N'oubliez pas votre attestation de déplacement, toujours en vigueur jusqu'au 15 décembre au moins.