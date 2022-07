EN IMAGES - Quentin Fillon-Maillet honoré en rockstar chez lui à Saint-Laurent-en-Grandvaux

L'enfant du pays honoré sur ses terres. Quentin Fillon-Maillet et les habitants de Saint-Laurent-en-Grandvaux et célébré ses cinq médailles aux Jeux Olympiques de Pékin, dont deux en or, ce samedi 2 juillet devant la salle de sport. Après ses titres en février, il n'avait pas pu remercier comme il se doit son public juracien en raison des mesures sanitaires. Le franc-comtois avait donc promis une cérémonie pour clôturer sa magnifique saison. C'est chose faite. L'occasion aussi de fêter son sacre au classement général des championnats du monde de biathlon en mars.

Une foule pour applaudir le champion

Devant le podium, plusieurs centaines de personnes ont répondu présentes. Des familles, des retraités, des adolescents venus pour certains de tout le département. Le biathlète a fait une entrée digne d'une rockstar, avec la foule autour des barrières jusqu'à la scène. "Cela me fait vraiment plaisir de réunir autant de personnes. Je fais du ski de fond et du biathlon depuis que je suis tout petit, pas forcément dans l'intention de procurer des émotions comme ça. Et quand je vois le monde, ça me touche vraiment. Merci, merci à tous", pointe le sportif presque gêner au micro.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La mairie de Saint-Laurent-en-Grandvaux et le club de ski local, où Quentin Fillon-Maillet a commencé, avait également fait venir des groupes de musiques, des foodtrucks, une buvette etc. Les plus jeunes ont pu s'essayer au biathlon sur la pelouse. Des cadeaux ont par ailleurs été offerts au public pour le remercier.

Certains habitants sont venus avec leurs pancartes pour soutenir Quentin Fillon Maillet. © Radio France - Raphaël Aubry

"Je me sentais presque aussi redevable de rendre quelque chose aux fans. J'ai été vraiment surpris de la façon dont les gens ont vécu ces courses là, explique à France Bleu Besançon le biathlète. C'est plus que du sport. Les gens, les larmes aux yeux et des émotions très fortes et ça fait plaisir de transmettre ton émotion. Là, ça permet de les remercier, de partager un moment avec eux, même si c'est difficile de contenter tout le monde avec une photo ou un autographe."

Un feu d'artifice en final

Quentin Fillon-Maillet s'est longuement pris aux jeux des signatures après le show sur scène. La "rockstar" de Saint-Laurent-en-Grandvaux a également eu droit à un feu d'artifice une fois la nuit tombée. "Je croise mois aussi des inconnus ce soir qui me demandent des autographes", s'amuse sa maman Hélène, qui n'en revient toujours pas avec son mari de la popularité de leur fils.

La soirée en hommage à Quentin Fillon Maillet a durée jusqu'à la tombée de la nuit. © Radio France - Raphaël Aubry