EN IMAGES - Savoie : météo défavorable en montagne, la troisième étape de la Pierra Menta annulée

Brouillard, pluie, grêle, rafales allant jusqu'à 100 km/h... la météo n'a cessé d'empirer ce vendredi matin dans le Beaufortain et en raison des conditions climatiques devenues trop dangereuses, les organisateurs de la 37ème édition de la Pierra Menta, course de ski alpinisme, ont décidé peu après 8h d'annuler la troisième étape.

ⓘ Publicité

"Les traceurs et contrôleurs ont commencé à être bien secoués et malmenés par la météo, ils entendaient des arbres craquer dans la forêt, ça commençait à être dangereux donc ils ont préféré annuler cette étape", nous a indiqué Sébastien Blanc, le directeur de course.

Ce vendredi après-midi, des chutes de neige sont attendues, et de la pluie demain samedi. Qu'envisagent les organisateurs pour la suite ? "On ne sait pas trop, on va essayer de faire un parcours de repli, les équipes techniques travaillent dessus, on attend de voir ce qu'ils ont prévu, mais c'est compliqué".

La dernière étape prévue demain, samedi 11 mars 2023 reste, pour l'heure, maintenue. Les Italiens Davide Magnigni et Michele Boscacci occupent la tête du classement général chez les hommes, et Axelle Gachet-Mollaret & Emily Horrop chez les femmes.

Météo défavorable sur la 3ème étape - Pierra Menta

Météo défavorable sur la 3ème étape - Pierra Menta

Météo défavorable sur la 3ème étape - Pierra Menta