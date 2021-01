VIDÉO - Au top de sa forme, Alexis Pinturault survole le géant d'Adelboden

Alexis Pinturault a commencé son marathon du week-end par un récital sur le géant à Adelboden, en Suisse. Le skieur de Courchevel a surclassé ses adversaires sur la première et deuxième manche.

Il signe son deuxième succès sur cette piste et sa 32e victoire en Coupe du monde, avec une énorme marge sur le Croate Filip Zubcic (à 1 sec 04) et le Suisse Marco Odermatt (à 1 sec 11). Le Français augmente ainsi son avance en tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin avec 60 points de plus que le tenant du titre norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Les autres Français n'ont pas brillé ce vendredi : Mathieu Faivre est 17e, Thibaut Favrot 23e, Cyprien Richard 25e et Victor Muffat-Jeandet 27e. Les skieurs enchaînent à Adelboden avec un deuxième géant samedi puis un slalom dimanche.