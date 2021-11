Fart au fluor : L'Équipe Explore dénonce "un scandale sanitaire" dans le milieu du ski nordique

C'est une enquête qui va faire du bruit dans le milieu du ski nordique. Dans son dernier numéro intitulé "peur sur la glisse", l'Équipe Explore, la plate forme numérique de grands reportages du journal L'Équipe, révèle un scandale sanitaire qui toucherait des centaines de personnes depuis la fin des années 80.

Selon les journalistes qui ont enquêté, le recours généralisé de produits à forte concentration de fluor, utilisés pour le fartage des skis de fond de compétition en raison de leurs performances, serait en lien avec le développement de certaines maladies respiratoires et même de cancers. Cela concerne en premier lieu les techniciens sur les courses du circuit professionnel, mais aussi dans des magasins de location en stations, qui pendant des années ont farté des skis dans des ateliers non ventilés et sans protections.

La Fédération Internationale de Ski (FIS) va interdire le fart au fluor dans le cadre de ses compétitions, mais "la prise de conscience est tardive" pour le journaliste Aurélien Delfosse, qui a supervise l'enquête pour L'Equipe Explore et répondu aux questions de France Bleu Pays de Savoie.

Que retenez-vous de cette enquête au long cours ?

Aurélien Delfosse : Ce qui m'étonne, c'est la lenteur des prises de décisions qui vont aboutir à l'interdiction de ce produit. Notre enquête révèle que les alertes sont assez claires dès les années 90. Des études ont progressivement été publiées sur la dangerosité, et il faut quasiment trente ans de liens supposés entre le développement de certaines maladies et l'activité de certains techniciens pour aboutir à l'interdiction. Et encore, cette interdiction qui était prévue pour cette année a été repoussée à minima d'un an par la FIS.

Quel est l'impact sanitaire dans le milieu du ski nordique français ?

Impossible à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il existe des études scientifiques qui prouvent la dangerosité de ces produits, mais à l'issue de l'enquête on ne fait que supposer. On ne peut pas dire combien de personnes ont été victimes. En Norvège en revanche, de véritables études épidémiologiques ont été menées sur les techniciens qui manipulent ces produits, et ils savent quantifier le nombre de personnes qui ont pu éventuellement développer des problèmes liés au fartage au fluor. En France malheureusement, nous n'avons pas cette matière. La Fédération Française de Ski (FFS) n'a pas mené d'enquêtes pour repérer les substances dans le sang de ses préparateurs.

Que répond la Fédération Française de Ski ?

Il faut reconnaitre que la FFS a malgré tout pris ce problème au sérieux. Les techniciens sont aujourd'hui équipés de masques, des consignes sont données pour réduire au maximum l'exposition au produit. La Fédération possède même un camion de fart équipé d'aspirateurs, de ventilation. Mais là, on ne parle que du sport de haut-niveau. Tous les ans, il y a encore énormément d'amateurs qui s'inscrivent à des courses comme la Transjurassienne et qui eux fartent à la maison, parfois en utilisant ces produits. Ils n'ont pas forcément toutes les informations. Je pense que la FFS devrait communiquer davantage auprès du grand public sur les problématiques que peuvent poser ces substances.