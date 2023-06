Fin de carrière pour la patineuse Tifany Huot-Marchand : "C'est vraiment un deuil"

L'annonce est encore difficile à encaisser. Obligée de mettre fin à sa carrière sportive pour des raisons médicales ce lundi, la patineuse de vitesse Tifany Huot-Marchand réagit ce mardi sur France Bleu.

"Une partie de moi est morte"

Après son accident de course en octobre 2022, la pensionnaire de l'ASM Belfort a fait d'immenses efforts pour tenter de revenir sur la glace. Mais le bilan des médecins est formel, sa moelle épinière est trop fragile pour qu'elle s'aligne à nouveau en compétition. "C'est vraiment un deuil : une partie de moi est morte" confie la Franc-Comtoise.

"Je ne pensais pas que ma carrière allait s'arrêter aussi vite et aussi brutalement", explique la native de Besançon. "Ça fait 20 ans que je patine. On fait des choix pour avoir cette vie là, on est rythmé et passionné, donc c'est difficile quand on s'arrête du jour au lendemain" explique celle qui ne s'était "jamais blessé" avant l'automne 2022.

Quelle reconversion ?

La reconversion de Tifany Huot-Marchand est maintenant à construire : "les médecins m'ont dit que je vais pouvoir faire d'autres sports en compétition, ça ouvre d'autres portes quand même" se console la patineuse.

Une chose est sûre : la Franc-Comtoise ne veut pas abandonner sa discipline de prédilection : "je serai la plus grande supportrice du short-track français, un sport incroyable !" Une chose est sûre à cette heure : la n°1 du short-track compte garder une licence au sein de son club de l'ASM Belfort.

