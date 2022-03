Finales de la Coupe du monde de ski : Tessa Worley en course pour un deuxième globe

Elle l'avoue elle même, elle ne pensait pas toucher le globe du bout des gants en cette fin cette saison. Tessa Worley, qui comptait il y a deux semaines encore 95 points de retard sur Sara Hector avant l'étape suisse de Lenzerheide, n'est pourtant plus qu'à 5 points de la championne olympique suédoise avant l'ultime course de la saison. A 32 ans, la Haut-Savoyarde est plus que jamais en course pour décrocher dimanche le deuxième globe de sa carrière dans la spécialité lors des finales de la Coupe du monde à Méribel.

La piste du Roc de Fer à Méribel, théâtre des Finales de géant et slalom © Radio France - Nicolas Peronnet

Une victoire sur la piste du Roc de Fer lui assurerait le trophée

Plusieurs scénarios sont possibles, mais la skieuse du Grand-Bornand n'est pas du genre à sortir la calculette. Elle sait qu'une victoire (100 points) sur la piste du Roc de Fer lui assurerait le trophée, "honnêtement je n'ai rien à perdre, tout à gagner. Il faut aller chercher les choses, prendre les risques qu'il faut, ne pas se poser de questions. Sinon, ce sera juste une belle course en France".

"Un globe c'est une récompense que tout skieur souhaite avoir dans sa carrière" poursuit Tessa Worley, "il récompense la régularité, l'adaptation, la forme tout au long de l'hiver. C'est l'une des plus belles récompenses. J'ai eu la chance que ça m'arrive déjà et je suis en super bonne posture pour doubler la mise".

La Haut-Savoyarde a déjà décroché le trophée décerné à la meilleure géantiste de la saison en 2017. Pour la double championne du monde, celui aurait une saveur forcément particulière devant le public français, un mois après la déception des Jeux Olympiques de Pékin.

Un globe pour Tessa Worley devant le public français aurait une saveur particulière © Radio France - Nicolas Peronnet

Un match à quatre ?

Si le duel annoncé avec Sara Hector focalise toutes les attentions, deux autres skieuses peuvent aussi jouer les trouble-fêtes. L'Américaine Mikaela Shiffrin, 3e du classement général à 51 points et la slovaque Pétra Vlhova, 4e à 91 points, peuvent prétendre à étoffer leurs collections de globes.

L'ultime journée des finales de la Coupe du monde de ski alpin sera aussi marquée par le dernier slalom masculin de la saison. Le champion olympique de Val d'Isère Clément Noêl sera au départ, ainsi que le skieur de Courchevel Alexis Pinturault, 6e samedi du géant remporté par l'inusable Suisse Marco Odermatt, détenteur du globe de géant et du gros globe de cristal.

Pour le globe du slalom masculin, le Norvégien Henrik Kristoffersen est en tête du classement alors que cinq skieurs peuvent encore prétendre au trophée.

