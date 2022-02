France Bleu et France Info partenaires des prochains Championnats du Monde de ski alpin en 2023

La Présidente de Radio France, Sibyle Veil, et Bernard Front, Président du Comité Courchevel Méribel 2023, ont signé ce mardi 8 février à Paris un accord liant Radio France et les Championnats du Monde de ski en 2023 à Courchevel et Méribel.