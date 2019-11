Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron battent de nouveaux records

Clermont-Ferrand, France

Ils dominent très largement la danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron l'ont encore démontré au Japon, lors du trophée NHK, une des épreuves du Grand Prix. Ils avaient déjà remporté les Internationaux de France à Grenoble début novembre, ils ont renouvelé leur performance au Japon.

Ils avaient déjà battu le record de points du programme court vendredi (90,03), ils ont récidivé ce samedi matin, tôt, décalage horaire oblige. Les patineurs clermontois ont obtenu 136,58 points lors de ce programme libre. Ils arrivent à un total de 226,61 points, 3,48 points de mieux que l'ancien record.

Il est vrai que le score technique est plus élevé que l'hiver dernier donc le record plus "facile" à battre mais Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont coutumiers du fait, avec des records améliorés régulièrement. Et surtout, ils survolent leur discipline avec 17,8 points d'avance sur les seconds, les russes Stépanova - Bukin. Cette deuxième victoire leur permet de se qualifier pour la finale du Grand Prix, qui aura lieu à Turin dans deux semaines.