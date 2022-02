La France a remporté ce lundi matin sa 11e médaille aux Jeux Olympiques de Pékin. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté l'or en danse sur glace, en battant le record du monde.

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron champions olympiques en danse sur glace

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté ce matin le titre olympique qui leur manquait. Après avoir terminé premiers du programme court en battant le record du monde, les Français visaient l'or sur le programme libre de danse sur glace, c'est chose faite, quatre ans après un titre raté de peu à Pyeongchang.

Sur la glace chinoise, ils se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, nouveau record du monde, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02).