Gourette : le parking du Valentin reste fermé, mais la station poursuit sa mue

C'est au sommet des pistes, sous un ciel radieux que le président du Conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre, a fait le bilan des premiers investissements dans la station de Gourette. Il a officiellement inauguré le nouveau télésiège des Bosses qui a permis d'élargir le secteur débutant du Bézou. "L'intention c'est de faire de Gourette une station, moderne et attractive", explique Jean-Jacques Lasserre.

30 millions d'euros d'investissements

Et ce n'est que la première étape d'une série d'aménagements. Au total, le Conseil départemental a prévu de débourser près de 30 millions d'euros. Dans le détail, 10 millions ont déjà été utilisés pour le télésiège des Bosses et l'amélioration du secteur débutant, 15 autres vont être alloués à la construction d'une nouvelle télécabine.

Elle partira du bas des pistes, en face des immeubles résidentiels, et conduiront directement vers le bas du secteur Cotch. Les télésièges qui conduisent tout en haut de la station vont aussi être démontés et remplacés par des remontées mécaniques plus récentes.

Enfin, 5 millions d'euros serviront à modifier le tracé de certaines pistes, des bleues surtout, pour les rendre plus accessibles aux débutants. En effet, à Gourette, les pentes sont quand même assez raides, et donc les pistes, même bleues, sont assez difficiles. "Pour les skieurs débutants ou moyens, il faut que les pistes soient le moins en dévers possible. Ça manquait ici alors que les trois-quarts de nos clients sont des skieurs de niveau vert ou bleu", indique Arnaud Libilbehety, directeur de l'EPSA.

Toujours un problème de stationnement

En revanche, ça coince toujours au niveau du stationnement. Le parking du Valentin reste fermé au public pour une durée indéterminée. En octobre 2021, des fissures avaient été découvertes, ce qui avait été considéré comme trop dangereux pour les touristes .

Problème, tout le monde se renvoie la balle entre les copropriétaires et le Conseil départemental, actionnaire du projet, pour savoir qui financera les travaux. Des travaux qui sont chiffrés à près de 18 millions d'euros. Des discussions sont en cours, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. "En attendant, ça nous enlève 1 000 places de stationnement, ce qui est considérable. On est obligés de s'adapter et de gérer les flux avec la gendarmerie, mais pendant les grandes périodes d'affluence, on est obligés de refuser du monde", se désole Jean-Luc Braud, le maire des Eaux-Bonnes.

Des demandes administratives ont aussi étaient faites auprès des services de l'État pour agrandir le parking du Ley, en bas de la station. Il dispose de près de 1 200 places, mais les gérants de Gourette voudraient l'agrandir et dans l'idéal avoir 300 places supplémentaires. En attendant, des navettes sont mises en place entre les Eaux-Bonnes et le parking du Ley pendant les vacances. Mais ça coûte près de 15 000 euros pour la commune et autant pour le Département.