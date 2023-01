Grâce au retour de la neige, La Grande Odyssée s'élancera bien du Col de Porte en Isère ce mercredi

On craignait de ne pas voir les chiens de traineau et les mushers de La Grande Odyssée en Isère à cause du manque de neige en ce début d'année 2023, mais les nouvelles sont rassurantes. Grâce aux chutes de neige prévues ce mardi, les concurrents pourront bien prendre le départ de la 10e étape au Col de Porte comme prévu.

Le départ se déroulera entre 15H et 16H mercredi 18 janvier. Le village de La Grande Odyssée VVF sera installé un peu plus bas, au Sappey-en-Chartreuse. Des animations sont prévues de 12H à 17H et la métropole de Grenoble devrait mettre en place des navettes pour permettre de se rendre sur place.

La course de chiens de traineau doit se terminer avec une 11e étape dans le Vercors, à Villard-de-Lans, mais celle-ci n'est pas encore sauvée. Les organisateurs se réunissent ce lundi matin pour trancher.