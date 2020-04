Le Grand-Bornand : retour de la coupe du monde de biathlon le 17 décembre

La fédération internationale de biathlon a dévoilé le programme des étapes 2020-2021 de la coupe du monde. Le Grand-Bornand accueillera pour la quatrième fois une étape du 17 au 20 décembre, avec les mêmes épreuves que l'an passé : le sprint hommes le 17 décembre, le sprint dames le lendemain, puis les poursuites hommes et dames le 19 et les mass start hommes et dames le 20.

En décembre dernier l'étape des Aravis avait été l'occasion pour les spectateurs de voir le Norvégien Johannes Boe remporter la poursuite et la mass start et de voir le Jurassien Quentin Fillon-Maillet faire une beau tir groupé (troisième place en sprint, deuxième place dans la poursuite et quatrième sur la mass start).

A noter, les championnats du monde se dérouleront en Slovénie à Pokljuka à partir du 9 février. L'IBU a introduit quelques nouveautés dans le calendrier, qu'elle qualifie encore de provisoire, notamment un super-sprint lors de la dernière épreuve d'Oslo en mars prochain. La coupe du monde débutera le 28 novembre en Finlande à Kontiolahti, où Johannes Boe a remporté mi mars le gros globe de la saison devant Martin Fourcade.