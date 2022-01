GRAND FORMAT - JO, droits de l’Homme et Émilien Jacquelin, entretien avec Martin Fourcade

À quelques jours des JO d'hiver à Pékin (du 4 au 20 février), Martin Fourcade, le sportif français le plus titré de l’histoire aux Jeux, accorde en entretien à France Bleu Isère. Il y évoque ses souvenirs, la question des droits de l’homme, et les chances du biathlon français

Depuis sa retraite, prise en mars 2020 dans un monde bouleversé par l’apparition du coronavirus, Martin Fourcade se fait plus rare dans les médias. À quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin en Chine, le quintuple médaillé d’or aux JO a répondu aux questions de France Bleu Isère, pour évoquer le monde de l’olympisme, dans lequel il s’est épanoui, et dans lequel il veut encore œuvrer.

Ses trois participations aux JO

Martin Fourcade a participé à trois éditions des Jeux olympiques, Vancouver en 2010, Sotchi en 2014 et PyeongChang en 2018. Médaillé à chaque fois, il garde un souvenir particulièrement fort de son premier titre, sur la poursuite de Sotchi en 2014 : "Mon meilleur souvenir c'est à Sotchi et ce premier titre olympique qui, émotionnellement, est une bombe d'adrénaline, c'est quelque chose de très fort et c'est sans doute le souvenir le plus fort de ma vie. C'était l'objectif ultime. C'est le seul qui manque quand on a tout gagné, le seul qui nous fait rêver depuis qu'on est tout petit. J'ai vraiment eu cette quête du titre olympique à Sotchi et de pouvoir le décrocher. Ça amène ce genre d'émotions."

10 fevrier 2014 Martin Fourcade rempote la poursuite à Socthi, le premier de ses cinq titres olympiques © Maxppp - .

L’olympisme et les droits de l’Homme

Dans quelques jours, Martin Fourcade sera en Chine pour participer à l’élection à la commission des athlètes du Comité International Olympique. Celui qui a décroché treize titres mondiaux au cours de sa carrière fait partie des dix-sept candidats pour deux places. À ce titre il prend position sur la question des rapports entre les droits de l’homme et des grandes compétitions sportives, alors même que la Chine est régulièrement montrée du doigts, encore plus depuis l’affaire Peng Shuai, cette joueuse de tennis disparue des radars après avoir accusé l’ex premier ministre chinois de viol : "On ne peut pas dissocier une compétition sportive de ce qui prime au-dessus de tout, qui sont les droits de l'Homme, qui sont le respect de l'environnement. Ensuite, je suis pour nuancer mon propos, on ne peut pas faire porter au sport et aux sportifs tous les maux de la société. Est-ce que les sportifs et le sport doivent prendre la parole et marquer ses attentes face aux enjeux autour des droits de l'homme en Chine ? Bien sûr que oui.

Ensuite, les sportifs, ils n'ont pas le devoir de le faire plus que les citoyens, les consommateurs. Je suis toujours amusé quand j'entends qu'on demande aux sportifs de boycotter des Jeux olympiques en Chine alors que la moitié des consommateurs achètent un iPhone qui est fabriqué en Chine. Il y a toujours une sorte d'hypocrisie, c'est toujours plus facile de demander aux autres de porter ses convictions que de le faire soi-même. Aujourd'hui on achète du bois il vient de Chine, on achète de l'acier il vient de Chine, on achète des composants électroniques ils viennent de Chine. Dans l'économie, la Chine est omniprésente. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas aussi dans d'autres secteurs d'activité et il n'y a pas de raison que le sport soit le seul milieu où l'on doive porter des valeurs là où, en économie, on peut bafouer tous les droits."

Martin Fourcade en visite sur les championnats du monde de ski alpin en février 2021 © Maxppp - Pierre Teyssot

L’Équipe de France et les JO de Pékin

Du 4 au 20 février prochain le biathlon français pourrait encore ramener plusieurs médailles des JO. Portée par Martin Fourcade pendant des années, l’Équipe de France a surmonté de son champion longtemps installé dans le Vercors. La France est toujours l’une des meilleures nations au monde, et parmi les favoris aux JO il y a Émilien Jacquelin, de Villard-de-Lans (Isère).

Martin Fourcade est très élogieux envers son ami, qu’il voit aller très loin : « C'est un vrai copain, c'est une belle rencontre. On a presque dix ans d'écart avec Émilien, donc c'est un athlète que j'ai découvert sur le tard. Je l'ai rencontré pour la première fois de mémoire en 2018, quelques mois avant les Jeux Olympiques de PyeongChang, quand il intègre l'équipe de France. Émilien, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est frais, qui a un potentiel énorme et la stature pour porter le biathlon français. C'est un tireur extrêmement doué, et il a des qualités de finisseur que je n'avais pas non plus, une confiance en lui dans les moments cruciaux. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, quand il est dans le money time, comme on dit en basket, il n'a peur de rien ! »

Des qualités que Martin Fourcade espère apprécier pendant les deux semaines de compétition, ou pour une fois il n’aura pas de pression, juste le plaisir de voir les Français perpétuer la belle tradition du biathlon, un sport qu’il a par ses résultats amené à une très forte notoriété en France.