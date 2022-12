Handisport : la Savoyarde Marie Bochet forfait pour la saison de ski alpin

La skieuse savoyarde Marie Bochet, octuple championne paralympique, est contrainte de déclarer forfait pour la saison de ski alpin handisport en raison d'une hernie discale, a-t-elle annoncé mardi. "Je me ferai opérer jeudi et serai éloignée des skis durant trois mois", a indiqué la native de Chambéry, 28 ans, lors d'une conférence de presse virtuelle.

L'intervention par endoscopie et nécessitant une anesthésie générale sera pratiquée à l'hôpital Mermoz de Lyon, au sein de la clinique Santy. "Je n'avais pas d'autre choix que l'opération : la douleur est très vive au niveau du dos et d'une jambe. Ce sera la première saison blanche de ma carrière", a-t-elle regretté.

"Cette opération remet les choses en question"

Marie Bochet ne s'est toutefois pas prononcé sur la suite de sa carrière, elle qui avait envisagé de terminer lors des Mondiaux 2023 cet hiver en Suède. "Cette opération remet les choses en question. Je n'ai pas envie de terminer là-dessus. Mais cette question n'est pour le moment pas prioritaire. Je prendrai une décision mesurée au printemps prochain", a-t-elle précisé.

Octuple championne paralympique

Quatre fois médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Sotchi en 2014 ainsi que quatre ans plus tard à Pyeongchang, Marie Bochet avait connu des Jeux compliqués à Pékin en 2022, marqués par une quatrième place en géant, une cinquième lors du super combiné et deux courses non-terminées en descente et slalom. Mais elle était parvenue à décrocher une médaille d'argent en super-G, sa neuvième et dernière médaille paralympique, alors qu'elle ne prendra pas part à aux Jeux paralympiques en 2026 en Italie.