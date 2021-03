Alexis Pinturault, vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin, une première pour un Français depuis 1997

Alexis Pinturault ne pouvait pas rêver meilleur cadeau d'anniversaire. Le jour de ses 30 ans, le skieur de Courchevel entre dans l'histoire du ski mondial et du sport français. Grâce à sa victoire ce samedi sur le géant de Lenzerheide, en Suisse, le Savoyard remporte le classement général de la Coupe du monde. C'est une première pour un Français depuis 1997 et Luc Alphand.

Avant cette course, au classement général, seulement 31 points ne le séparait de son dauphin, le Suisse Marco Odermatt. Mais le Savoyard a été monstrueux ce samedi. Impeccable lors de la 1ère manche du géant, il l'a été également lors de la seconde. Dans le même temps son rival helvète s'est lui raté et a terminé seulement 11ème. Avant l'ultime rendez-vous de la saison demain, le slalom, Alexis Pinturault compte 107 points d'avance et ne peut plus être rattrapé.

Ce samedi, lors du géant, le Niçois Mathieu Faivre a pris la 3ème place.