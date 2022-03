Hockey : Anglet Hormadi - Rouen, l'épilogue du duel sulfureux programmé samedi

Le match à rejouer de Ligue Magnus, en hockey-sur-glace, entre Anglet et Rouen est programmé ce samedi (20h30). Les deux clubs ont accepté la conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français. La confrontation houleuse entre l'Hormadi et les Dragons connaitra son épilogue sur la glace.

C'est un épilogue qui sent le souffre. Le dernier match de la saison régulière du championnat de Ligue Magnus de hockey-sur-glace pour Anglet s'annonce tendu. L'Hormadi accueillera Rouen ce samedi 5 mars (20h30) à la patinoire de la Barre. La date a été arrêtée à l'issue d'une réunion de conciliation avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) le jeudi 24 février. Les relations entre les deux clubs sont en effet très froides depuis leur première confrontation à Anglet le 30 novembre dernier et l'annulation de la victoire basque après réclamation des Normands. Des relations qui se sont encore envenimées depuis. La glace sera-t-elle brisée à la patinoire de La Barre à l'occasion de cette dernière rencontre de la phase régulière ? C'est peu probable.

Pas de dispositif de sécurité spécial

Du côté de l'Hormadi, on se refuse à rajouter de l'huile sur le feu, déjà bien alimenté ces dernières semaines, mais on ne perd pas non plus la mémoire. Et vu le passé récent entre les deux clubs, le service d'ordre sera certainement un peu plus sur le qui-vive qu'à l'accoutumée, notamment aux abords du banc des visiteurs et de la partie de la tribune qui le surplombe. Mais il n'y aura pas pour autant de dispositif spécial, indique-t-on du côté du club basque qui ne compte pas jouer la psychose.

Pour comprendre l'atmosphère de ce match, il faut remonter au 30 novembre. Les deux équipes s'affrontent à Anglet en match avancé de Ligue Magnus. L'Hormadi a en effet accepté de déplacer la rencontre prévue en décembre pour permettre à Rouen de disputer sereinement la Coupe d'Europe. On joue les dernières secondes de la rencontre. Les Basques mènent 2-1. Rouen égalise, mais le but est finalement refusé par le trio arbitral. La sirène de la patinoire de La Barre, mettant fin à la partie, n'a pas fonctionné et les hommes au sifflet jugent que le but normand a été inscrit au-delà du temps règlementaire.

Rouen puis Anglet portent réclamation

Rouen ne l'entend pas de cette oreille et porte réclamation. La Fédération Français de Hockey-sur-Glace (FFHG) lui donne raison en estimant qu'il y a eu "une erreur manifeste d'arbitrage". La victoire de l'Hormadi est annulée. La FFHG, dont la décision est confirmée par sa commission d'appel, ordonne que le match soit rejoué partiellement : seule la prolongation, qui aurait du avoir lieu le 30 novembre si l'égalisation rouennaise avait été validée, et l'éventuelle séance de tirs aux buts seront disputés.

Mais Anglet, qui conteste l'erreur d'arbitrage et la décision de la fédération, porte réclamation devant le CNOSF. Ce dernier, lors d'une réunion de conciliation le 24 février dernier, a finalement encouragé les 3 parties, la FFHG et les 2 clubs, à transiger. Le match sera bien rejoué, mais dans son intégralité. Et quel que soit le déroulé, prolongations ou non, le perdant se verra attribuer un point au classement et le vainqueur deux. L'Hormadi ne récupère pas ses 3 points, mais se console avec la perspective d'une nouvelle affiche qui devrait remplir la patinoire angloye.

Un Angloy se dit victime de propos racistes

Car entre-temps, un nouvel épisode a ravivé les tensions. Le 13 février, les deux équipes se retrouvaient de nouveau à La Barre (les clubs s'affrontent 4 fois, en double aller-retour, en saison régulière). Quelques jours plus tôt, après la publication de la décision de la commission d'appel de la FFHG, les Angloys se fendaient d'un communiqué dans lequel ils critiquaient notamment "l'attitude totalement anti-sportive" de Rouen. Comme on pouvait s'y attendre, les retrouvailles sur la glace sont houleuses. Anglet, revancharde mais trop pénalisée, s'incline (3-4).

Huit jours plus tard, le 21 février, Christopher-John Garcia, défenseur noir de l'Hormadi, publie sur les réseaux sociaux une déclaration dans laquelle il affirme avoir été traité de "gorille" par un adversaire rouennais au cours d'une altercation en fin de rencontre. Dans la foulée, le club basque se fend d'un message pour apporter son soutien à son joueur.

Les deux clubs portent plainte

Le même jour, Rouen publie à son tour un long communiqué dans lequel le club explique que, après investigation, le joueur incriminé n'a pas tenu les propos qui lui sont prêtés et qu'il n'y a pas de preuves des accusations proférées par CJ Garcia. Les Normands décident de porter plainte pour diffamation. Dans ce même communiqué, ils s'étonnent également du timing des angloys et laissent entendre que c'est lié à la décision de faire rejouer le match du 30 novembre.

Le 24 février, l'Hormadi réagit à travers un nouveau communiqué dans lequel les dirigeants affirment que des témoins, situés à proximité du banc visiteur, corroborent les propos de CJ Garcia. Le club annonce qu'il a saisi "un avocat afin qu’il porte plainte auprès des autorités compétentes".

L'Hormadi prépare les play-downs

C'est dans ce contexte que les deux formations aux trajectoires opposées en championnat - Rouen est sur le podium, tandis qu'Anglet se bat en fond de classement - se retrouvent ce samedi 5 mars. Une rencontre qui vaudra plus pour son contexte et son ambiance que pour son importance sportive pour l'Hormadi.

Les Basques se préparent avant tout à la phase finale de maintien, mini-championnat entre les équipes classées entre la 9e et la 12e place, qui se déroulera du 11 mars au 1er avril. Le dernier sera relégué, à moins qu'aucune équipe ne soit en position, sportive et surtout financière, de monter.