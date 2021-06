Hockey - Ligue Magnus : renforts de poids à l'Hormadi Anglet

Après plus d'un mois de pause, l'Hormadi a repris sa valse des recrues pour la prochaine saison de Ligue Magnu de hockey-sur-glace. Le club d'Anglet, avant-dernier du championnat, annonce deux nouveaux renforts de poids, ses 6e et 7e recrues.

L'Hormadi se renforce en défense et en attaque avec des joueurs de bon calibre. Le club d'Anglet qui était resté discret depuis plus d'un mois et l'annonce spectaculaire de la signature de Florian Hardy, vient de signer coup sur coup deux nouveaux renforts dans ses lignes.

Sweeney, diabolique défenseur ?

Jacob Sweeney, 26 ans, est un joueur d'origine québecoise qui a effectué toute sa carrière outre-Atlantique. Après avoir disputé son hockey mineur dans la réputée Ligue Junior du Québec au sein des Moncton Wildcats et été convié au camp d'été des New Jersey Devils (NHL) en 2015, sans être retenu par l'équipe professionnelle américaine, le puissant défenseur (1,93m, 97kg) a évolué 4 saison dans le championnat universitaire canadien avec Ottawa.

Il n'a pas joué cette saison en raison de l'annulation des championnats "mineurs" du fait de la pandémie de Covid. Mais quelques mises en échec d'entrée pourraient vite lui valoir le surnom de "Sweeney Todd"...

Gallet pose ses valises

Jules Gallet, la seconde recrue, est un jeune attaquant de 21 ans - il les fêtera le 4 juillet -- qui arrive des Boxers de Bordeaux. L'ailier formé à Amiens a déjà du bagage et affiche une jeunesse solidement formée par les voyages. Il est également passé par le championnat mineur finlandais (2015-2018) puis Gap (2018-19) et Marseille (D1).

Il a déjà disputé 68 matchs de Ligue Magnus, dont 21 cette saison, mais n'a pas encore ouvert son compteur de buts. Il a évolué dans les équipes de France U20 et U18.

Une balance départs / arrivées toujours déséquilibrée

Malgré ces deux nouvelles recrues, l'Hormadi en pleine reconstruction n'a pas encore comblé le déficit d'arrivées (7) par rapport aux nombres de départ (10). Même si le club angloye fera sans doute une nouvelle fois appelle à son centre de formation, il pourrait continuer son recrutement alors que seulement 4 joueurs (Decock, Tarantino, Bertein et Caubet) ont officiellement prolongé pour le moment et qu'on attend des nouvelles de pluieurs cadres (Batna, Beaudoin, Hunkes, Palat, Pons, Arrossamena, Neyens, Poudrier, Ranger).

Arrivées : Florian Hardy (gardien, Amiens), Kévin Massy et Colton Waltz (défenseurs, Strasbourg), Jacob Sweeney (défenseur, Canada), Tadeas Jaros (attaquant, D2 tchèque), Peter Hrehorčák Jr. (attaquant, Nice), Jules Gallet (attaquant, Bordeaux)

Départs : Antoine Bonvalot (gardien, Nice), Riku Silvennoinen (défenseur, arrêt), Kévin Maso (défenseur, arrêt), Jules Boscq (défenseur, Bordeaux), Yannick Riendeau (attaquant, arrêt), Sébastien Gauthier (attaquant, arrêt), Louis Vitou (attaquant, Bordeaux), Benjamin Berard (attaquant, Briançon), Enzo Carry (attaquant, Bordeaux), Baptiste Leo (attaquant, Dunkerque)