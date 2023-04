EN DIRECT. Hockey : champions de France, les Dragons ramènent la coupe dans le studio de France Bleu Normandie

L'entraîneur Fabrice Lhenry et le capitaine des Dragons de Rouen Loïc Lampérier (de gauche à droite)... et la coupe! dans le studio de France Bleu Normandie.

Une demi-heure d'émission exceptionnelle et exclusive avec les patrons des Dragons de Rouen, tout juste champions de France de hockey sur glace. Ce lundi, à 16 heures, Fabrice Lhenry, l'entraîneur de Dragons de Rouen, et Loïc Lampérier, le capitaine, reviennent sur cette magnifique saison.

ⓘ Publicité

30 minutes d'entretien avec les Dragons

loading

Rouen et France Bleu Normandie fêtent leurs joueurs de hockey sur glace qui ont remporté leur 17e titre de champion de France face aux Brûleurs de Loups de Grenoble vendredi soir.

Il a fallu six matchs de finale de Ligue Magnus pour atteindre le Graal et une dernière soirée haletante devant le public de l'Île Lacroix pour sublimer cette saison 2022/2023. Un véritable exploit pour les Rouennais alors qu'ils avaient perdu les deux premiers matchs de cette finale. Une saison et des playoffs racontés par l'entraineur Fabrice Lhenry et l'attaquant Loïc Lampérier, entre 16h et 16h30, au micro de Sylvain Geffroy et de Théophile Pedrola.

Avec France Bleu Normandie, les Dragons de Rouen entament une semaine de festivités bien chargée : séance de dédicaces mercredi 19 avril à 15h au centre commercial Barentin, avant de fêter le titre en équipe au cinéma devant le film Donjons et Dragons, dimanche 23 avril, comme promis par Paramount Pictures France.