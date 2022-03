Hockey sur glace - Derniers play-offs pour Christophe Tartari, emblématique joueur des Brûleurs de Loups

Les hockeyeurs grenoblois débutent ce vendredi contre Bordeaux, les phases finales de la Ligue Magnus. Des play-offs à qui marqueront la fin de la carrière de Christophe Tartari. Avant de raccrocher, l'emblématique numéro 73 s'est confié à France Bleu Isère.

C'est une légende des Brûleurs de Loups. Après 20 saisons et presque 700 matchs sous le maillot Grenoblois (un record), Christophe Tartari (37 ans) va tirer sa révérence à l'issue des play-offs qui débutent ce vendredi contre Bordeaux (premier match des quarts de finale à 20h15 à Pôle Sud). Premier de la saison régulière Grenoble espère ramener la coupe Magnus en Isère, et ainsi offrir une sortie en apothéose à son numéro 73.

Diriez-vous que c'est la meilleure équipe des Brûleurs de Loups avec laquelle vous avez joué ?

Christophe Tartari : Je ne tournerais pas les choses comme ça. Je dirais qu'en terme de saison régulière, c'est certainement une des meilleures saisons régulières qu'on a réalisé jusqu'à présent. Maintenant, on le sait, on le dit souvent, on le dit toujours même ! Les play-offs, c'est une autre saison qui démarre. Donc, on a l'avantage de finir premier et, justement, d'avoir cet avantage de la glace... si ça devait aller le plus loin possible. Maintenant, ça se joue sur la glace ! Donc bien sûr qu'on a tous ça en tête et c'est comme ça que l'on va aborder ces quarts de finale.

Vous êtes au club depuis vingt ans, est-ce que ce sont (vraiment) vos derniers play-offs ?

Christophe Tartari : Oui, effectivement, ce sera les derniers ! Quand on dit, comme ça, "vingt saisons", je vois ça comme une énorme chance d'avoir pu jouer aussi longtemps ! Faire ma passion pendant autant d'années ! Effectivement, je vais profiter un maximum et m'engager à 200 % dans ces derniers play-offs pour que l'issue soit la plus belle possible.

Prendre cette décision de partir, c'était difficile ? Peut-être un peu imposé ?

Christophe Tartari : Non, je dirais que ça fait plusieurs années que je repousse, que je me dis que c'est la dernière. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Dans un cas ou dans l'autre, que l'on arrête à 30 ans, à 37 comme moi, ou même à 40 et des poussières, l'arrêt sera difficile ! La changement de vie sera difficile, passer à autre chose... Donc dans tous les cas, ça a été une décision mûrement réfléchie et je pense qu'il est temps d'arrêter.

Là, je n'ai aucun regret quels qu'ils soient. C'est parfait. Le timing est parfait ! Et je pense que la relève est plus qu'assurée, Donc voilà, ça s'impose, effectivement.