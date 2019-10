Hockey sur glace : Grenoble s'incline 3-1 contre Berne pour sa dernière en Ligue des Champions

Grenoble, qui n'avait plus aucune chance de se qualifier pour les 1/8èmes de finale, a achevé mardi son parcours en Ligue des Champions par une défaite contre Berne 3 à 1.

Les Grenoblois et leur attaquant Alexander Aleardi (ici contre Oulu), en ont terminé mardi avec la ligue des champions

Grenoble, France

Rideau sur la Ligue des Champions à Pôle Sud. Les hockeyeurs grenoblois ont mardi perdu 3 à 1 contre Berne lors de leur sixième et dernier match dans la CHL.

Grenoble commence fort, Berne appuie ensuite

Battus 4-1 la semaine dernière sur la glace du champion de suisse en titre, les Grenoblois rentrent parfaitement dans leur dernière à domicile cette saison en Ligue des Champions Sacha Treille trouve très vite la transversale du gardien helvète, et après 5'55" les Brûleurs de Loups ouvrent le score grâce à Denis Kearney. Grenoble est séduisant, mais indiscipliné, les pénalités se multiplie et Berne égalise à 15'25" par Scherwey.

Si Grenoble s'est crée de nombreuses occasions dans le premiers tiers, la deuxième période est plus délicate face à des Suisses bien plus incisifs. Les Grenoblois souffrent et finissent par céder, Ebbett donne pour l'avantage à Berne 2-1 après 32'45".

Les Brûleurs de Loups n'arriveront pas à renverser le cours du match dans le dernier tiers, ce sont même les Suisses qui clôturent la marque par Arcobello (3-1, 37'30).

Une victoire et cinq défaites cette saison en CHL

Grenoble quitte la Ligue des champions 2019 sur un bilan de une victoire et cinq défaites, mais la tête haute vu le prestige de ses adversaires, et avec l'envie d'y revenir. Mais pour cela il faudra soulever à nouveau la Coupe Magnus en fin de saison, et ça c'est une autre histoire.