Hockey sur Glace : Grenoble conserve son gardien Lukas Horak

Alors que la Ligue Magnus n'a pas été en mesure d'aller à son terme à cause de l'épidémie de Coronavirus, Grenoble commence à construire son effectif de la saison prochaine. Les Brûleurs de Loups avaient déjà annoncé la prolongation du contrat de leur entraîneur Edo Terglav.

Aujourd'hui ils annoncent que le gardien tchèque Lukas Horak, sera encore Grenoblois la saison prochaine. Une bonne nouvelle puisque le portier de 26 ans est l'un des meilleurs du championnat. Décisif lors de la conquête de la Coupe Magnus il y a un an, celui qui est surnommé "GoldHorak" jouera sa sixième saison avec les Brûleurs de Loups.

"Capable de gagner à lui seul un match" Jean François Dufour, manager des BDL

Sur le site internet du club, le manager grenoblois Jean-François Dufour a commenté cette prolongation de contrat : “ On est très content de pouvoir de nouveau compter sur lui ! Il a prouvé qu’il était capable de gagner à lui seul un match, il nous tient toujours dans le match en faisant les bons arrêts au bon moment. On travaille beaucoup pour qu’il continue à progresser. C’est encore un jeune gardien il a encore de belles années devant lui. Lukas est une personne agréable, il a toujours le sourire, il adore s’amuser, il est très apprécié dans le vestiaire et dans le staff. ”