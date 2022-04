Hockey sur glace : Grenoble en quête d’un huitième titre de champion de France

Les hockeyeurs grenoblois défient Angers à partir de ce mardi en finale de la Ligue Magnus. Une finale inédite dans laquelle les Brûleurs de Loups partiront favoris.

Trois ans que le hockey français attendait ça, retrouver la saveur d’une série finale. Après une saison blanche en 2020 et une sans phases finales en 2021, à cause de la pandémie, la Ligue Magnus va bien se jouer sur une finale au meilleur des sept matchs entre Grenoble et Angers.

Première fois que Ducs et Brûleurs de Loups se retrouvent à ce niveau

Un duel logique entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, mais aussi une finale inédite, entre deux clubs qui ne s’étaient encore jamais croisés à ce niveau. Premier de la saison régulière, Grenoble aura l’avantage de recevoir les deux premiers matchs mardi et mercredi, et donc de jouer devant son public un éventuel septième match le 17 avril.

Meilleure attaque et meilleure défense, Grenoble part favori

Forts de leur première place en saison régulière, de la meilleure attaque (242 buts en 53 matchs !) De la meilleure défense, et du plus gros budget du championnat, les Grenoblois ont toutes les cartes en main pour aller chercher une nouvelle fois la coupe Magnus, même si Angers est l’équipe qui les a le plus contrariés cette saison. Les Angevins ont battu Grenoble à deux reprises sur les quatre matchs disputés cette saison. Angers qui dans son histoire n’a encore jamais été sacré champion de France.