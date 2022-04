Hockey sur glace : les Brûleurs de Loups sont "en train d'écrire une page d'histoire", selon leur président

"Le hockey français se passe à Grenoble et Grenoble est en train d'écrire une page d'histoire", estime ce jeudi 14 avril sur France Bleu Isère le président des Brûleurs de Loups, Jacques Reboh. Après la belle victoire des hockeyeurs grenoblois hier face à Angers, leur permettant d'obtenir un 8e titre de champions de France, le président du club fait le point sur les prochains objectifs.

France Bleu Isère - La nuit fut courte j'imagine après cette victoire, et la fête intense à Grenoble ?

Jacques Reboh - Oui, la nuit fut courte, beaucoup d'émotion donc on n'avait envie de rien lâcher, profiter de chaque minute, chaque instant.

C'est le deuxième titre remporté sous votre présidence. Et cette fois, il est remporté à domicile, contrairement à 2019, où vous aviez été sacré à l'extérieur. J'imagine que fêter ça à la maison, ça fait toute la différence ?

Oui beaucoup d'émotion parce que les deux dernières années ont été marquées par le Covid, les deux dernières finales n'ont pas pu se disputer. Donc pour nous c'est quasiment un deuxième titre consécutif. Après oui, c'est une saveur particulière de gagner ici. Même si gagner à l'extérieur est aussi très particulier, la victoire reste intimiste, elle est partagée entre les joueurs et le staff.

À domicile, cette victoire est partagée tout de suite, dès la première seconde, avec le public, la famille, les amis, avec eux, et elle nous échappe très vite. Mais c'est tellement de bonheur de pouvoir partager ça avec ceux qu'on aime. Donc ce sont des saveurs différentes. Et effectivement, je vous rejoins, la saveur de la gagne à domicile est bien plus importante.

Et en même temps, on peut se dire que c'est une victoire logique : Grenoble a dominé toute la saison, c'est le plus gros budget du championnat. Au fond, c'est presque normal que vous gagnez, non ?

Vous savez, le sport n'est pas toujours normal et logique. Parlez-en à d'autres équipes qui font l'actualité comme en football, certaines équipes aimeraient bien que le résultat soit en fonction uniquement du budget. C'est le fruit du travail de nos partenaires et de nos supporteurs qui font le budget, il n'y a rien d'automatique.

Et ensuite, le hockey, comme le sport en général, a cette particularité que l'accumulation ou l'ajout d'individualités ne créent pas mécaniquement la victoire. C'est un ensemble de facteurs qui fait la victoire, comme la cohésion, le groupe, les valeurs, le travail, l'abnégation et une petite pincée d'individualités.

Cette saison a été la première d'un nouveau cycle à Grenoble, avec un nouvel entraîneur et de nombreux jeunes issus de la formation. C'est une bonne nouvelle pour l'avenir des Brûleurs de Loups ?

Oui tout à fait. Les hockeyeurs grenoblois ont été titrés champions de France chez les moins de 17 ans, chez les moins de 20 ans et donc aujourd'hui, les pros. Je pense que le hockey français se passe à Grenoble et que Grenoble est en train d'écrire une page d'Histoire. C'est peut-être un manque d'humilité, mais quand vous voyez autant de trophées sur un même territoire, cela montre bien qu'il y a ici un ADN pour dessiner l'Histoire.

Regardons maintenant vers la saison prochaine. Quel sera l'objectif ? J'imagine garder le titre et puis, pourquoi pas, remporter la Coupe de France ? Aller à Bercy serait un gros objectif ?

Oui, tout à fait. On va continuer à écrire l'histoire qu'on a commencé avec notre culture finlandaise. Oui l'objectif va être d'aller chercher les trophées, notamment en Coupe d'Europe. Et puis, bien entendu, Bercy, qui est un moment exceptionnel, et qui est peut être le point noir de cette saison. Donc, il y a plein plein de belles choses qui doivent arriver encore à Grenoble et autour du hockey sur glace.