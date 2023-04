Hockey sur glace : Grenoble et Rouen, deux rivaux en finale de Ligue Magnus

C'est la finale que tout le monde attendait. Les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Dragons de Rouen se retrouvent à partir de mardi 4 avril en finale de la Ligue Magnus en hockey sur glace. Ces phases finales, c'est une série au meilleur des sept matchs (la première équipe à quatre victoires est sacrée). C'est un choc promis entre deux des plus grands clubs de l'histoire du hockey français, entre les deux plus gros budgets du championnat, entre les deux premiers de la saison régulière. Les deux équipes sont à chaque fois restées maîtresses sur leur glace (deux victoires partout) dans leurs confrontations directes cette saison.

"Un titre, au hockey, ça se gagne sur la glace"

Sur les quatre dernières finales de la Ligue Magnus, c'est déjà la troisième entre Grenoblois et Rouennais. Les Dragons se sont imposés en 2018, les Brûleurs de Loups en 2019. Le covid est ensuite passé par là mais n'a pas altéré la rivalité, bien au contraire, car en 2021 Rouen est sacré mais à l'issue de la saison régulière sans phase finale. Et ça, Jacques Reboh, le président des Brûleurs de Loups, ne l'a pas oublié. "Un titre, au hockey, ça se gagne sur la glace. Un titre qui se gagne dans les bureaux, dans les coulisses ou dans les relations de copinages, pour moi ça ne compte pas." À l'époque, Grenoble avait contesté la décision de la fédération et la Coupe Magnus n'avait été remise que tardivement à Rouen, et les Dragons eux aussi n'ont pas oublier.

Un neuvième titre serait historique pour les Grenoblois

Tenants du titre, et récents vainqueurs de la coupe de France les Brûleurs de Loups de 2023 peuvent marquer l'histoire du club. Aucune équipe grenobloise n'a conservé son titre depuis 1982, ce serait aussi le premier doublé coupe-championnat depuis 2009 pour Grenoble.