Hockey sur glace : Grenoble s'incline 6 à 2 contre les finlandais d'Oulu en Ligue des champions

Grenoble, France

Quelques jours après leur victoire sur la glace des suédois de Skelleftea, les hockeyeurs grenoblois n'ont pu renouveler l'exploit et se sont inclinés à Pôle Sud 6 à 2 jeudi soir contre l'équipe finlandaise d'Oulu.

Damien Fleury encore

Si les Brûleurs de Loups sont, comme lors du match en Finlande, rapidement menés 1-0 après un but de Anttila au bout de 4'22", ils ne baissent pas les bras. Au contraire les Grenoblois accélèrent et se procurent plusieurs occasions. Damien Fleury concrétise la bonne période des Isérois, il égalise à 1-1 d'un superbe lancé de la bleue en pleine lucarne. L'attaquant international inscrit là son troisième but en autant de matchs cette saison en CHL.

Grenoble cède en fin de deuxième tiers

Dans le deuxième tiers, la pression des "Hermines" d'Oulu (qui comptent dans leurs rangs trois champions du monde) se fait plus forte. Les Grenoblois sont contraints de défendre, Lukas Horak multiplie les arrêts dans la cage, mais le portier des Brûleurs de Loups fini par craquer, et Puljujäri (36'37") puis Pesonen (37'18") et encore Krejcik (39'00") permettent aux finlandais de prendre le large et de mener 4-1 à la fin du deuxième tiers avec ces trois buts inscrits en à peine plus de deux minutes.

Même si Antonin Manavian réduit la marque en début de la troisième période (4-2, 43'43"), le retard accumulé en fin de deuxième tiers était trop important, et les Brûleurs de Loups s'incline finalement 6-2, Lammikko (50'06"), Tieksola (53'33") marquants aussi pour Oulu

Grenoble jouera un deuxième match de Ligue des champions à domicile, samedi à 19h30 contre les suédois de Skelleftea.