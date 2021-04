Hockey sur glace : Grenoble se met au finnois

Les Brûleurs de Loups tiennent le successeur d'Edo Terglav. Le club de hockey grenoblois a annoncé lundi l'arrivée sur son banc la saison prochaine de Jyrki Aho. Ce Finlandais de 46 ans a un sacré CV, avec une longue expérience en Liiga, la première division de Finlande, l'un des meilleurs championnats en Europe qu'il a d'ailleurs remporté en 2012 en étant sacré meilleur entraîneur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vers un jeu de mouvement ?

Pour Grenoble c'est donc une belle prise mais aussi un changement de cap, le hockey finlandais étant réputé pour un jeu de qualité. "Ça va être un hockey plus en possession, où on va plus construire, plus d'échanges, de passes. On va s'enrichir d'une nouvelle culture" s'enthousiasme le président Jacques Reboh. Le nouvel entraîneur de Grenoble n'a, lui, pas caché que les joueurs allaient devoir travailler dur sous ses ordres : "Je suis un coach exigeant, je demande aux joueurs un effort quotidien. L'investissement de tous les jours apporte de la cohésion et de la joie dans le vestiaire." a-t-il expliqué sur le site internet du club, sans oublier de rappeler qu'il a déjà joué, et perdu, à Pôle Sud en Ligue des Champions en 2015 avec les Blues d'Espoo.

Jyrki Aho n'arrivera pas seul à Grenoble puisqu'il sera accompagné par un adjoint Ari-Pekka Siekkinen, le vice-champion du monde de 1992 sera aussi chargé d'encadrer les gardiens.