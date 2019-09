Hockey sur glace : Grenoble s'incline 4-1 contre Skelleftea

Grenoble, France

Battu jeudi 6-2 par les Finlandais d'Oulu, Grenoble recevait samedi les Suédois de Skelleftea, avec en tête l'envie de renouveler son exploit du match aller, et de garder ses espoirs de qualification pour les phases finales de la Ligue des champions

Troisième défaite en Ligue des champions cette saison

Si les Brûleurs de Loups tiennent bon malgré la domination de Skelleftea, ils finissent par craquer dans la dernière minute du premier tiers. Möller permet aux suédois de mener 1-0.

Toujours privé de quatre joueurs blessés ou malades, Grenoble peine dans le deuxième tiers, commettant plus d'erreurs et d'imprécisions. A.Lindström double logiquement la mise après 31'35". Les Grenoblois semblent émoussés, mais Vincent Kara redonne espoir à Pôle Sud en marquant le but du 2-1 à cinq secondes de la fin du deuxième tiers.

Skelleftea reprend vite deux buts d'avance, grâce à J.Lindström (3-1, 40'19). Même si Grenoble pousse pour revenir, les suédois tiennent le bon bout, et s'imposent finalement 4 à 1, J.Möller clôturant le score avec un but en cage vide (59'13").

Avec cette troisième défaite en quatre journées de Ligue des Champions, les Brûleurs de Loups sont en dernière position de leur groupe, très relevé, et voient leurs espoirs de qualification se réduire grandement. Grenoble jouera à deux reprises contre les Suisses de Berne les 8 (à Berne) et 15 (à Pôle Sud) octobre prochains.