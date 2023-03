Hockey sur glace - Hormadi : "On n'est qu'au début de la construction", explique Pierrick Rézard, prolongé

C'est ce qu'on appelle miser sur la stabilité. Pierrick Rézard, l'entraineur principal de l' Anglet Hormadi Pays Basque est prolongé d'une saison supplémentaire. Arrivé à l'été dernier en provenance de de Dunkerque (D1), le Clermontois d'origine âgé de 33 ans - associé à Mathieu Cyr - rempile donc pour un an de plus à l'embouchure de l'Adour. Le duo a récolté 1,11 point par match, soit 36,36 % de victoires au total. Soit, le meilleur résultat du club depuis sa remontée dans l’élite.

"Le fait d'être prolongé sur une deuxième saison c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes joueurs qui nous ont donné satisfaction. Il faut qu'ils l'entendent une fois la saison terminée. On va bien travailler avec eux. Et puis ce sont eux le projet du club. On est sur la construction du groupe. On n'est qu'au début de la construction, on ne va pas se mentir, c'est évident, c'est long. On va avoir des hauts et des bas, et des rebondissements."

"Le club va continuer à avancer"

"Quand il y a un nouveau coach, c'est toujours une période de transition parce qu'il faut que les joueurs s'adaptent à la personnalité du coach, sa façon de travailler. Ça peut être long à mettre en place. La façon de penser, la façon de travailler au quotidien, la façon d'interagir avec les joueurs. Notre manière de jouer est différente de celle du coach précédent. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien avant, loin de là. Mais ce n'était pas la même philosophie. On a donc essuyé les plâtres. Surtout qu'au début de saison, on a eu beaucoup de blessés, des départs volontaires, non remplacés, on n'a pas non plus conservé des joueurs."

Cette saison 2022/2023 n'aura pas été de tout repos pour l'Hormadi, alternant les hauts et les bas sportivement, en plus des remous en interne . "On ne refait pas l'histoire, c'est le passé. On est obligé de positiver. Je me suis beaucoup posé de questions, de savoir où j'avais mis les pieds. Mais au final... je trouve qu'en France, on a tendance à trop se regarder le nombril, et même quand on a des soucis, penser que ce n'est que chez nous. Mais non, il faut être lucide. Il y a des problématiques dans tous les clubs et on finit par voir le positif chez nous. Il y a eu un passé. Personne n'est indispensable, moi le premier. On est tous de passage et le club va continuer à avancer."

"On va faire un peu de bricolage"

Il reste six rencontres à négocier pour Anglet. Nice pour commencer ce vendredi soir (voir calendrier complet plus bas). Sans réel enjeu. "L'équipe doit prendre beaucoup de plaisir à jouer au hockey. Il y a moins d'ambition parce que, déjà, on va y aller avec un effectif réduit, il y a eu beaucoup de blessés et d'absents. Je vais manger mon pain noir et que ça ne va pas être facile pour moi en tant que coach. Et j'aimerais que les gars prennent du plaisir à jouer au hockey parce que la saison a été intense. On parle de physique mais on parle aussi de mental, avec les défaites à avaler parfois."

D'autant que l'équipe sera amoindrie pour aborder cette dernière ligne droite de championnat. "Mais c'est vrai qu'on a Matyas Zelingr sur un protocole commotion, Olivier Dame-Malka blessé aussi. On a les play-off juniors en même temps, c'est donc un choix stratégique du club. Il y a tout ça qui rentre en compte, et on va faire un peu de bricolage. Mais tant que les joueurs prennent du plaisir, il y a moyen de voir de bonnes choses. Je joue aussi avec les moyens dont je dispose, là actuellement. Il y a du positif et du négatif, mais il paraît que c'est la vie !"