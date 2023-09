Hockey sur glace : l'Anglet Hormadi paie cher ses infériorités contre Grenoble (0-4)

Après le déplacement annulé à Amiens ce mardi, l'Anglet Hormadi avait l'opportunité de se racheter, une semaine après la défaite inaugurale contre Briançon à la maison . Mais contre le vice-champion de France en titre, Grenoble, les hockeyeurs basques se sont fait dominer (0-4) devant les 800 spectateurs présents à la patinoire de la Barre ce vendredi 15 septembre.

La rencontre a débuté comme elle avait terminé la semaine passée : par une bagarre entre Thomas Decock, son capitaine et un joueur adverse, après la charge jugée illicite (à la tête) de l'attaquant angloy, prié de quitter la glace après huit minutes de jeu. Par la suite, l'Hormadi a payé cher son indiscipline. Les trois premiers buts encaissés l'ont été en infériorité numérique.

Zéro but inscrit en deux matches

Ainsi, Treille (13e) mais aussi Dair (23e) et Lamarche (24e) ont inscrit des buts pour les Brûleurs avec un joueur de plus sur la glace. Des Grenoblois qui ont mis une pression constante sur les locaux, les empêchant de sortir de leur camp. La réaction angloye, venue avant la fin du second tiers n'a pas pu être récompensé par manque de précision en attaque. Le dernier tiers a été plus équilibré, disputé entre les deux formations, mais Anglet finira par encaisser un ultime but à une minute du terme, par Shearer Hardy, après avoir laissé les cages vides.

L'Hormadi se retrouve sous pression, avec deux revers à domicile pour débuter cette saison de Ligue Magnus. Six buts encaissés pour aucun marqué. Avant de se déplacer à Gap mardi et de recevoir les Boxers de Bordeaux pour le derby le vendredi 22.