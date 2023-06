Hockey sur glace : l'Anglet Hormadi recevra Briançon à la reprise, le calendrier complet

Ce sera donc Briançon pour commencer la saison. Ce jeudi 22 juin, la Ligue Magnus, première division de hockey sur glace en France, a dévoilé son calendrier pour la saison 2023-2024. Un retour sur la glace le 9 septembre après quasiment cinq mois de pause, pour entamer un marathon de 44 matches qui se terminera le 1er mars, à Bordeaux pour les Angloys.

Avec Briançon, Anglet retrouve un de ses adversaires directs de la saison dernière. À l'issue de la phase régulière, Anglet avait terminé à une petite dixième place, et les Briançonnais, douzièmes et derniers. Cette saison, Anglet vise à nouveau les play-off. Un objectif que le président Cédric Cazenabe espère atteindre en augmentant le budget par rapport à la saison dernière (il était d'environ 1,2 millions d'euros), et en conservant son entraîneur Pierrick Rézard.