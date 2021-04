Hockey sur glace : la Fédération laisse à Rouen le titre de champion de la Ligue Magnus

Nouvel épisode dans le conflit entre la Fédération française de hockey sur glace, Grenoble et Rouen. Le bureau directeur de la FFHG ne suit pas l'avis du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et maintient ce vendredi l'attribution du titre de champion de la Ligue Magnus à Rouen.