Hockey-sur-Glace : Les Aigles de Nice s'inclinent aux tirs-aux-buts face à Grenoble (3-2)

Nice, France

Les Aigles de Nice sont tombés sur un os ! Après avoir était éliminés par Grenoble lors des play-offs de la saison dernière, les niçois ont chuté de nouveau ce soir à la patinoire Jean Bouin (3-2). Malgré l'ouverture du score dès la 1ère minute de jeu, le champion de France Grenoble a été contrarié par une valeureuse équipe de Nice qui aura jouer un jeu offensif toute la partie mais qui aura manqué de réalisme devant le but. Cette défaite marque le second revers consécutifs (2 défaites lors des 2 premières rencontres de la saison) mais pas de quoi s'inquiéter.

Une défaite encourageante

Nice n'a pas eu de chance dans le calendrier. Les Aigles ont débuté la saison avec un déplacement chez le vice-champion de France avant de recevoir, 3 jours plus tard, le lauréat de la saison dernière. Les hockeyeurs niçois ont déjà joué les deux meilleures équipes du championnat : Rouen et Nice. Si la défaite de Rouen (5-2) semble nette, celle de ce soir est extrêmement serrée (3-2). A égalité au bout du temps réglementaire et du temps additionnel, les deux équipes sont allées aux tirs-aux-buts. A ce jeu là, c'est Grenoble qui l'emporte.

Pas de quoi s'affoler quand on sait que l'équipe niçoise est composée de nombreuses recrues et qu'il faut laisser du temps pour que la mayonnaise prenne. Prochain match, dimanche à 18h30 à la patinoire Jean Bouin face à Gap.