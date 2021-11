Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se qualifient pour les quarts de finale de la coupe d'Europe

Ils ont donc réussi à vaincre les démons du passé. Les Dragons de Rouen ont certes perdu, ce mercredi soir, en 8è de finale retour de la CHL, la prestigieuse coupe d'Europe de hockey sur glace. Mais le score, 3-1, leur permet tout de même de se qualifier pour le tour suivant. À l'aller sur la glace de l'Île-Lacroix, les Rouennais s'étaient en effet imposés 3-0.

Ce but décisif, les Dragons sont allés le chercher en toute fin de partie, alors qu'ils étaient menés 3-0. La prolongation semblait pointer le bout de son nez, mais à 5 minutes de la fin, Rolands Vigners parvient à inscrire ce but tant attendu en prolongeant un superbe shoot de loin de Dylan Yeo. Ce but, c'est celui qui libère tout un club. "On savait qu'il fallait qu'on fasse un gros travail défensif, affirme Enzo Cantagallo, défenseur du RHE. Je pense que tout le monde a travaillé dans le même sens. Et quand ils ont mis le troisième but, ça nous a reboosté. On s'est dit qu'on n'avait plus le choix et ça a payé."

Reconnaissant ne pas encore tout à fait se rendre compte de l'exploit réalisé, Enzo Cantagallo poursuit : "Au prochain tour, nous serons face à une équipe de Tampere qui fait partie d'un championnat finlandais très relevé. A nous de savoir jouer avec nos forces face à des équipes qui nous sont supérieures sur le papier." Rendez-vous le 7 ou 8 décembre pour le match aller !