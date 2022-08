Hockey sur glace : les Gothiques d'Amiens proposent aux supporters de choisir la musique des buts

"Fermez les yeux et imaginez : on joue un derby des plaines Amiens - Rouen, le match est serré. Le score est de 1-1. Il reste 36 secondes à jouer dans le dernier tiers temps, nous sommes en powerplay. Passe pour Simonsen, one timer, il marque et délivre le Coliseum !" Dans un post publié ce jeudi sur Facebook, les Gothiques d'Amiens demandent à leur supporter de choisir la musique qui retentira après la traditionnelle sonnerie stridente qui suit chaque but.

Capture d'écran Facebook

Parmi les 5 choix, on retrouve des musiques comme Links Rechts de Snollebollekes, Maria (I like it loud) de Scooter ou encore le mythique Seven Nation Army, hymne sportif par excellence des White Stripes. Mais pour le moment, c'est Kernkraft 400, musique là aussi incontournable des stades et autres enceintes sportifs, qui recueille le plus de voix.

Vous avez jusqu'à ce vendredi 16h pour voter.