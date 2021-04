Hockey sur glace : les Rouennais bientôt privés de leur titre ?

C'est le dossier qui risque bien de pourrir la fin de saison des Dragons de Rouen. Les hockeyeurs normands ont en effet fini en tête de la saison régulière de Ligue Magnus. Ils ont dans la foulée été sacrés champions de France, car la fédération a décidé de ne pas jouer de play-offs, en raison de la pandémie de coronavirus.

Sauf qu'une autre équipe de Ligue Magnus, Grenoble, ne l'entend pas de cette oreille. Les Brûleurs de Loups ont déposé un recours fin mars devant le comité national olympique et sportif français. Et dans un communiqué rendu public ce lundi, le président isérois annonce la décision de l'instance supérieure du sport français.

Grenoble dénonce une "imposture fédérale"

"Les conciliateurs ont proposé d’une part, à GMH 38 (Grenoble, ndlr) de s’en tenir à la décision du bureau directeur de la FFHG du 5 mars 2021 en ce qu’elle a décidé de ne pas organiser de play-offs à l’issue de la saison régulière 2020/2021 et d’autre part, proposé à la FFHG de rapporter la décision contestée en ce qu’elle a décidé d’attribuer le titre de Champion de France au vainqueur de la phase régulière 2020/2021."

En d'autres termes, selon le CNOSF, il ne devrait pas y avoir de titre de champion de Ligue Magnus décerné cette année, à cause de cette saison tronquée. Et le président grenoblois d'ajouter : "Si la Fédération venait à valider cette proposition de conciliation, l’emblématique équipe des Dragons ainsi que tous leurs fans seraient les victimes de cette légèreté et devraient rendre ce trophée qui leurs a été offert indûment. Je regrette sincèrement cette situation et je remercie les Rouennais de m’excuser d’avoir été le révélateur de cette imposture fédérale."

Reste à connaître la position de la fédération, qui n'a pas encore réagi. Elle dispose de 10 jours pour le faire. Du côté des Dragons, pour l'instant c'est "no comment". Le club rouennais n'est pas partie prenante dans la procédure et ne souhaite pas s'exprimer sur la foi du seul communiqué du président grenoblois.