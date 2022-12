Hockey sur glace : Mario Richer de nouveau entraîneur des Gothiques d'Amiens

A nouveau du changement sur le banc des Gothiques d'Amiens. Après la mise à pied de l'entraîneur Anthony Mortas le 14 décembre dernier puis son remplacement par son ex-adjoint Eric Medeiros, les hockeyeurs amiénois voient arriver ce vendredi un nouveau coach.

Et c'est une tête bien connue qui fait son retour, puisque les dirigeants du club annoncent la nomination de Mario Richer, déjà entraîneur des Gothiques entre 2016 et 2020. Le Canadien de 57 ans avait permis aux Gothiques de remporter deux Coupes de France, en 2019 et en 2020. Mario Richer était jusqu'à la mi-décembre entraîneur des Ducs d'Angers, autre club de Ligue Magnus, où il a été mis à pied.

Mario Richer sera épaulé par Eric Medeiros afin de tenter de qualifier les Gothiques, actuellement 8ème de Ligue Magnus (10 victoires pour 16 défaites depuis le début de la saison) et défaits jeudi soir 3-2 par les Jokers de Cergy, en playoffs.