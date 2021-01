Hockey-sur-glace : reprise finalement repoussée pour les Gothiques d'Amiens

Le premier match officiel des Gothiques en 2021 est reporté ! A cause d'une panne de leur bus, les hockeyeurs amiénois n'ont pas pu se déplacer à Nice pour la reprise de la Ligue Magnus.

La reprise va finalement attendre pour les Gothiques ! Les hockeyeurs amiénois ne se sont pas rendus à Nice pour le premier match de 2021 en Ligue Magnus, initialement prévu ce mardi soir.

En cause, une panne du bus des joueurs ce lundi vers 22h30, sur l'autoroute en direction de Nice. Les joueurs ont attendu un bus de dépannage, qui les a ramené sur Amiens ce mardi à 5h du matin, sans alternative pour descendre vers la Côte d'Azur. Conséquence, après deux mois et demi d'arrêt à cause de l'épidémie, les Gothiques ne vont pas reprendre tout de suite le championnat de Ligue Magnus.

Le prochain match des hockeyeurs amiénois est pour l'instant prévu au Coliseum ce vendredi 15 janvier avec la réception de Chamonix, suivie de celle de Bordeaux le lendemain, le samedi 16 janvier.

Un bloc de trois matches, à huis-clos en attendant la suite : les présidents des clubs se réunissent cet après-midi en visio-conférence pour évoquer la suite de la saison. Les clubs espèrent une évolution des restrictions sanitaires : la compétition sans spectateurs n’est pas viable économiquement à cause du manque à gagner de la billetterie.