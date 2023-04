Hockey sur glace : Rouen réduit l'écart sur Grenoble en finale de Ligue Magnus

La patinoire a tenu le choc et les dragons de Rouen aussi. Après un match âpre, marqué par de trop nombreuses pénalités grenobloises (18 minutes au total), les hockeyeurs rouennais se sont imposés au bout des prolongations (5-4ap), ce dimanche, contre les brûleurs de loups.

ⓘ Publicité

"On peut s'estimer heureux"

Devant leur public, ils reviennent donc à un match des grenoblois (1 victoire à 2), qui menaient jusque là les débats dans cette finale de Ligue Magnus. "On peut s'estimer heureux, réagit l'entraineur des Dragons Fabrice Lhenry à l'issue de la rencontre. L'égalisation à 4-4 elle est un peu venue des dieux du hockey. Après sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite, on a montré de belles choses beaucoup de combativité. On s'est créée des belles occasions et ça fait du bien de prendre cette première victoire."

Le but de la victoire a été inscrit par Florian Chakiachvili, juste après une barre des grenoblois signée Joël Champagne. Le troisième match de cette série, reporté ce samedi à cause d'un problème de glace , se tiendra ce lundi à 16h15 sur la patinoire de l'Ile Lacroix.