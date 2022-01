"Hors de question de tomber malade" : avant les JO et face au Covid, les athlètes isérois se mettent à l'écart

Le fondeur chartrousin Jules Lapierre porte le masque le plus souvent possible

Un rendez-vous avec les médias en plein air, à un mois des JO, la scène n'a à priori rien d'exceptionnel. Mais ce matin-là, dans l'air frais du col de Porte (massif de la Chartreuse), Jules Lapierre a pris un petit risque, celui de voir du monde. Le médaillé de bronze en relai lors des derniers championnats du monde portait bien sûr un masque, signe visible d'une vigilance accrue ces derniers jours, car désormais un test positif serait une catastrophe pour tous les athlètes participants aux Jeux olympiques.

Des règles strictes

Les autorités chinoises veulent des Jeux sans soucis sanitaire, et pour cela, Pékin a mis en place des règles très strictes avec une série de tests négatifs à fournir à intervalles réguliers dans les semaines précédant l'arrivée sur place. Un protocole qui ne laisse désormais plus le droit à l'erreur "on sait qu' avec un test positif, maintenant, les Jeux c'est foutu. Avec les délais que demandent les Chinois, c'est pas possible", explique Jules Lapierre. Conséquence : une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les athlètes. Une pression supplémentaire pour Chloé Chevalier. La biathlète originaire de Revel (massif de Belledonne) espère vivre ses premiers Jeux et ne veut pas que la pandémie remette en question des années de travail " moi j'en ai peur, c'est hors de question de tomber malade maintenant".

"Volontairement mis à l'écart" Jules Lapierre a réduit ses contacts au maximum

Alors pour prendre le moins de risques, les athlètes font le plus attention possible, et ce depuis plusieurs jours déjà "pendant les vacances de Noël, ça a été un petit sacrifice, car je n'ai pas pu voir mes amis, mais je sais pourquoi je l'ai fait", indique Chloé Chevalier quand Jules Lapierre lui s'est "volontairement mis à l'écart, confiné ! " "Je suis tout seul dans un petit appartement", explique le fondeur "j'essaie de limiter les contacts avec ma famille, je ne vois que des gens à l'entrainement en extérieur, et à l'intérieur je vois le moins de monde possible ". Cette année, les JO sont à ce prix-là.