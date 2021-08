"I Love Bourgogne Franche Comté" adore la station de Métabief, été comme hiver !

Métabief propose, chaque été, 7 pistes de descente / enduro / cross country et une piste verte de 5kms dédiée à toute la famille, même les plus jeunes : la "Bike All"

Sylvain PHILIPPE directeur de la station de Métabief Copier

"la Bike All" : Avec ces 5 km de descente et ses 420 m de dénivelé, cette piste en pente douce est entièrement aménagée et accessible pour les débutants et les enfants du plus jeune âge. Elle vous permettra de découvrir à votre rythme la montagne et la nature sur, entre pâturages et forêt.

Vous pourrez, plus tard, vous lancer sur les 7 autres pistes de descente que ce soit en descente ou en enduro.

Métabief on adoooore !!