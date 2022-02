"J'ai hâte de m'envoler vers Pékin", confie la Catalane Cécile Hernandez avant ses Jeux paralympiques

France Bleu Roussillon : Vous avez appris la nouvelle mercredi. Vous êtes de nouveau autorisée à participer aux Jeux paralympiques de Pékin, début mars. Immense soulagement ?

Cécile Hernandez : C'est plus qu'un soulagement ! C'est une fierté, c'est une joie, c'est un combat depuis plusieurs mois (le comité des jeux a supprimé sa catégorie, elle ne pouvait donc plus participer, ndlr). Ça prouve que, quand on se bat et quand on veut obtenir les choses, il ne faut rien lâcher. Je suis soulagée de participer à mes troisièmes jeux paralympiques dans quelques jours.

Vous qui êtes triple médaillée (argent à Sotchi, argent et bronze à PyeongChang), qu'est-ce qui vous a poussée à vous battre contre le comité organisateur ?

Ma catégorie a été supprimée en 2019 parce qu'il n'y avait pas assez de nations. Mais le sport n'est pas une anarchie, il est fait de règles. Le comité paralympique international est la plus haute instance me concernant. Je suis atteinte par la sclérose en plaques depuis 19 ans et je m'entraîne depuis des années. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas concourir dans une catégorie dans laquelle je serai désavantagée mais qui me permettrait de participer ?

Le comité m'a testée, pour voir si j'avais ma place dans cette catégorie. Et j'ai gagné ! Mais, malgré ça, j'ai reçu un courrier un mois plus tard, me disant que je ne pourrai pas rejoindre cette catégorie.

Mais vous aviez l'exemple d'une concurrente directe, dans le même cas que vous. Elle a mené le même combat. Vous vous êtes donc sentie moins seule ?

Oui, c'est une ennemie, une rivale sur la neige, mais on s'est alignées en-dehors de la neige pour aller toutes les deux dans ce combat. C'est l'Américaine Brenna Huckaby.

Dans cette autre catégorie, vous n'aurez pas les mêmes chances de médaille ?

Non, je serai désavantagée. Mais je me suis entraînée comme si j'y allais, je n'ai rien lâché. J'étais à l'entraînement jeudi, je pars à l'entraînement ce vendredi. Aucun problème, je serai prête pour le départ le 25 février vers Pékin. J'ai hâte d'être sur la neige, et je passerai par ma station des Angles avant mon départ.