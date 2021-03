"J'ai tout donné" : l'émotion de Perrine Laffont après son titre de championne du monde

Avec son titre de championne du monde en individuel remporté ce lundi, l'Ariégeoise Perrine Laffont a déjà tout gagné dans sa discipline. Championne olympique et championne du monde de ski de bosses, elle livre sa joie sur France Bleu.

Perrine Laffont, une fois de plus championne du monde.

Son masque cachait ses larmes sur le podium, mais l'émotion était bien là pour Perrine Laffont. La jeune Ariégeoise a remporté pour la première fois la Coupe du Monde en individuel ce lundi à Almaty au Kazakhstan. Après avoir décroché le bronze et l'argent sur l'épreuve, c'est la première fois qu'elle décroche le métal ultime dans cette discipline du ski de bosses.

J'ai tout donné"

"En 2019 j'ai loupé la médaille d'or, je voulais que 2021 soit mon année" assure Perrine Laffont. "J'ai tout donné, et quand le résultat est là, avec tous les efforts que l'on a fourni, c'est la pression qui lâche et l'émotion qui ressort".

Malgré la piste "heurtée" d'Almaty et ses changements de rythme, Perrine Laffont a assuré l'essentiel durant la course, elle qui n'a perdu qu'une seule course cette saison... C'était lors de l'étape américaine de Deer Valley, avec une cinquième place dans l'épreuve.

Un palmarès bien fourni

Avec quatre globes de cristal et son titre de championne olympique de ski de bosses acquis aux Jeux Olympiques de Pyongchang en 2018, Perrine Laffont entre déjà dans la légende de la discipline.

Maintenant je vais pouvoir skier libéré et profiter de tout ce qui va arriver. Et j'en aurai toujours des rêves, skier c'est le mien. Je peux encore doubler mes titres, il y a encore de belles choses à aller chercher" - Perrine Laffont après sa victoire.

Il ne reste plus qu'une épreuve ce mardi dans cette Coupe du Monde de ski de bosses, celle du parallèle ce mardi à Almaty au Kazakhstan, épreuve que Perrine Laffont a déjà remporté à plusieurs reprises.