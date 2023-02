Jason Rüesch et Coralie Bentz sont les grands vainqueurs de La Transjurassienne 2023

Le Suisse Jason Rüesch et la Française Coralie Bentz ont remporté ce dimanche 12 février La Transjurassienne, mythique course de ski de fond, après 50 km tracés entre Lamoura et Les Rousses. 4.000 personnes ont participé à cette 44ème édition.