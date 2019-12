Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 à Prémanon (Jura) : 6 Francs-Comtois sélectionnés avec l'équipe de France

Prémanon, France

C'est le premier grand rendez-vous international dans la jeune carrière de quelques-unes des - probables - futures stars mondiales du biathlon ou encore du ski alpin. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020 vont se dérouler du 9 au 22 janvier à Lausanne (Suisse) et au stade Jason Lamy Chappuis des Tuffes à Prémanon (Jura) pour les épreuves de biathlon, combiné nordique et saut à skis. Tous les athlètes qui participeront à ces JOJ 2020 sont nés entre 2002 et 2005. Et parmi les 21 Français retenus pour les épreuves de ski nordique, il seront 6 Francs-Comtois, dont la moitié en combiné nordique. La sélection officielle a été dévoilée ce lundi par la Fédération Française de Ski.

Joséphine Pagnier vise au moins le podium des JOJ à domicile en saut à skis

La plus belle chance de médaille franc-comtoise lors de ces JOJ 2020 est celle de Joséphine Pagnier (Chaux-Neuve) qui, à 17 ans, fait déjà partie des meilleures spécialistes sur le grand circuit de la coupe du monde de saut à skis. Le Comité Régional de Ski du Massif Jurassien sera également représenté en ski de fond et biathlon, avec 1 athlète à chaque fois, et surtout en combiné nordique avec pas moins de 3 Francs-Comtois - tous licenciés au club de l'Olympic Mont d'Or (Les Hôpitaux-Vieux) - sur les 4 sélectionnés français de la discipline !

La liste des 6 Francs-Comtois sélectionnés pour les JOJ 2020

Saut à skis

Joséphine PAGNIER / Année d’âge : 2002 / Club : Chaux Neuve

Combiné nordique

Mattéo BAUD / Année d’âge : 2002 / Club : Olympic Mont d’Or (Les Hôpitaux-Vieux)

/ Année d’âge : 2002 / Club : Olympic Mont d’Or (Les Hôpitaux-Vieux) Marco HEINIS / Année d’âge : 2003 / Club : Olympic Mont d’Or

/ Année d’âge : 2003 / Club : Olympic Mont d’Or Emma TREAND / Année d’âge : 2003 / Club : Olympic Mont d’Or

Ski de Fond

Luc PRIMET / Année d’âge : 2002 / Club : Olympic Mont d’Or

Biathlon

Léonie JEANNIER / Année d’âge : 2002 / Club : SC Les Verrières – La Cluse

La flamme olympique arrivera aux Tuffes ce 3 janvier

Les épreuves programmées sur le site des Tuffes à Prémanon se dérouleront du 11 au 22 janvier. Mais ces JOJ 2020, dans le Jura, seront lancés dès ce 3 janvier avec l'arrivée de la flamme olympique dans les mains... d'Anaïs Bescond, la biathlète jurassienne de l'équipe de France qui est revenue avec 3 médailles autour de son cou des derniers JO 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud).